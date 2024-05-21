Якщо працівники працюють дистанційно чи у відпустці, керівник бізнесу повинен буде відправити їм повістки від ТЦК поштою і показати ці відправлення ТЦК

Роботодавець повинен буде повідомити працівників про необхідність з’явитися до ТЦК поштою, якщо працівники працюють дистанційно чи знаходиться у відпустці або відрядженні.

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У разі виконання працівниками дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні роботодавець повинен відправити їм виклики про необхідність прибути до ТЦК рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення.

До того ж, роботодавець повинен буде надіслати копію цих наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію про здійснення оповіщення у 3-денний строк до відповідного ТЦК.

Так Кабмін змінив норму стосовно порядку оповіщення роботодавцем працівників у постанові від 16 травня №563.

До змін було передбачено, що у разі отримання розпоряджень ТЦК щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані видати наказ (розпорядження) про оповіщення, довести його до відома під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до ТЦК у визначені ним строки, та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного ТЦК.

Про порядок оповіщення працівників, які працюють дистанційно чи знаходяться у відпустці, не йшлося. Тепер же ці норми виділені окремо.

Також залишаються чинними норми, що роботодавець повинен у разі отримання розпорядження ТЦК:

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК.

Нагадаємо також, як раніше писала «Судово-юридична газета», на бізнес поклали обов’язки після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.

Крім того, ми писали, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Автор: Наталя Мамченко

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