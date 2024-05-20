Розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних

Стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Однією з найбільш обговорюваних новел, введених постановами Уряду стосовно порядку вручення повісток, є фактично «заочне» оповіщення військовозобов’язаного, коли його підпис під повісткою не буде потрібен, і він буде вважатися повідомленим. А саме, коли особа не повідомила ТЦК реальну адресу, їй було надіслано повістку через «Укрпошту», але за останньою відомою ТЦК адресою така особа не знаходиться. Відповідно, далі відкриватиметься шлях до заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення з особи відповідних коштів чи майна.

Так, п. 41 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560, передбачає, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК є:

1) у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Однак при цьому постанова містить важливе уточнення.

Так, такі «заочні» повістки почнуть розсилати після середини липня, коли мине встановлений законом про посилення мобілізації строк 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Так, відповідно до постанови КМУ №560, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) ТЦК або його відділу може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Повістка надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником.

При цьому день явки за викликом визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560.

Автор: Наталя Мамченко

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