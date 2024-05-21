Як платник може отримати інформацію щодо відсутності податкової застави майна: роз’яснення ДПС

Держатель або реєстратор на запит будь-якої фізичної або юридичної особи зобов’язані надати завірений держателем або реєстратором витяг з Держреєстру.

Головне управління Державної податкової служби у Київській області роз’яснило, як платник податку може отримати інформацію щодо відсутності податкової застави майна.

Так, відповідно до ст. 45 Закону України від 18.11.2003 №1255-IV «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», держатель або реєстратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит будь-якої фізичної або юридичної особи зобов’язані надати завірений держателем або реєстратором Державного реєстру витяг з Державного реєстру.

Пошук у Державному реєстрі може здійснюватися за реєстраційним номером запису та/або за найменуванням боржника, ідентифікаційним кодом боржника в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, за індивідуальним ідентифікаційним номером боржника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Держатель Державного реєстру зобов’язаний на запит бюро кредитних історій надавати витяги з Державного реєстру в електронному вигляді (у форматі бази даних), у разі наявності письмової згоди юридичних, фізичних осіб - власників рухомого майна.

Витяг з Державного реєстру свідчить про внесення записів про обтяження до Державного реєстру або про їх відсутність. У разі наявності обтяження у витягу вказуються всі наявні записи та відомості, що містяться в них.

Витяг надається у строк не пізніше трьох робочих днів із дня отримання держателем або реєстратором Державного реєстру відповідного запиту. Відмова в наданні витягу з Державного реєстру допускається лише в разі невнесення заявником плати за надання витягу.

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