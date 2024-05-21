Как плательщик может получить информацию об отсутствии налогового залога имущества: разъяснение ГНС

Держатель или регистратор по запросу любого физического или юридического лица обязаны предоставить заверенную держателем или регистратором выписку из Госреестра.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области разъяснило, как налогоплательщик может получить информацию об отсутствии налогового залога имущества.

Так, согласно ст. 45 Закона Украины от 18.11.2003 №1255-IV «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений», держатель или регистратор Государственного реестра обременений движимого имущества по запросу любого физического или юридического лица обязаны предоставить заверенный держателем или регистратором Государственного реестра Государственный реестр.

Поиск в Государственном реестре может осуществляться по регистрационному номеру записи и/или по наименованию должника, идентификационному коду должника в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, индивидуальному идентификационному номеру должника в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и других обязательных платежей. Держатель Государственного реестра обязан по запросу бюро кредитных историй предоставлять выписки из Государственного реестра в электронном виде (в формате базы данных), в случае наличия письменного согласия юридических, физических лиц - владельцев движимого имущества.

Выписка из Государственного реестра свидетельствует о внесении записей об обременении в Государственный реестр или об их отсутствии. При наличии обременения в подъемнике указываются все имеющиеся записи и сведения, содержащиеся в них.

Выписка предоставляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения держателем или регистратором Государственного реестра соответствующего запроса. Отказ в предоставлении выписки из Государственного реестра допускается только в случае невнесения заявителем платы за предоставление выписки.

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