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Как плательщик может получить информацию об отсутствии налогового залога имущества: разъяснение ГНС

07:19, 21 мая 2024
Держатель или регистратор по запросу любого физического или юридического лица обязаны предоставить заверенную держателем или регистратором выписку из Госреестра.
Как плательщик может получить информацию об отсутствии налогового залога имущества: разъяснение ГНС
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области разъяснило, как налогоплательщик может получить информацию об отсутствии налогового залога имущества.

Так, согласно ст. 45 Закона Украины от 18.11.2003 №1255-IV «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений», держатель или регистратор Государственного реестра обременений движимого имущества по запросу любого физического или юридического лица обязаны предоставить заверенный держателем или регистратором Государственного реестра Государственный реестр.

Поиск в Государственном реестре может осуществляться по регистрационному номеру записи и/или по наименованию должника, идентификационному коду должника в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, индивидуальному идентификационному номеру должника в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и других обязательных платежей. Держатель Государственного реестра обязан по запросу бюро кредитных историй предоставлять выписки из Государственного реестра в электронном виде (в формате базы данных), в случае наличия письменного согласия юридических, физических лиц - владельцев движимого имущества.

Выписка из Государственного реестра свидетельствует о внесении записей об обременении в Государственный реестр или об их отсутствии. При наличии обременения в подъемнике указываются все имеющиеся записи и сведения, содержащиеся в них.

Выписка предоставляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения держателем или регистратором Государственного реестра соответствующего запроса. Отказ в предоставлении выписки из Государственного реестра допускается только в случае невнесения заявителем платы за предоставление выписки.

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