В Тисе в 10 метрах от румынского берега обнаружили тело утопленника

В реке обнаружили тело мужчины в 10 метрах от румынского берега Тисы.

Источник фото: ГПСУ

На границе с Румынией обнаружили тело человека без признаков жизни в реке Тисе. Об инциденте пограничников отдела «Тячев» Мукачевского отряда проинформировали сотрудники пограничной полиции Румынии.

Как сказано в сообщении ГПСУ, утопленника обнаружили в 10 метрах от румынского берега Тисы под железнодорожным мостом между населенными пунктами Грушово (Украина) и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния).

Лишь недавно в Госпогранслужбе сообщали, что румынские пограничники обнаружили тело мужчины в Тисе.

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