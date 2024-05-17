30-ий випадок загибелі: румунські прикордонники знайшли тіло чоловіка у Тисі

У річці Тиса знайдено тіло чоловіка без документів.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Румунські прикордонники виявили тіло чоловіка у річці Тиса, яке перебувало у воді тривалий час. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Тіло було знайдено вдень, але жодних документів при ньому не було. Наразі проводяться заходи для встановлення особи загиблого.

У ДПСУ зазначають, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну це вже 30 випадок виявлення тіла чоловіка на річковій ділянці кордону, де прикордонники постійно фіксують спроби порушення державного кордону.

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