30-й случай гибели: румынские пограничники нашли тело мужчины в Тисе

В реке Тиса найдено тело мужчины без документов.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Румынские пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса, которое находилось в воде длительное время. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Тело было найдено днем, но никаких документов при нем не было. Сейчас проводятся мероприятия для установления личности погибшего.

В ГПСУ отмечают, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину это уже 30 случай обнаружения тела мужчины на речном участке границы, где пограничники постоянно фиксируют попытки нарушения государственной границы.

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