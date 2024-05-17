Украинцам нужно готовиться к отключениям света и летом, — предупредили в YASNO

Отключения света сохранятся, когда придет жара, и потребление будет расти.

Украинцам нужно готовиться к отключениям света и летом. Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире телеканала «Эспрессо».

«Отключения света летом тем или иным способом сохранятся. Когда придет жара, наше потребление будет расти потому, что включаются кондиционеры, и дефицит может быть больше. Все зависит от количества поколения, которое мы сможем восстановить после обстрелов. То есть, надо готовиться жить с отключениями», - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что будет хорошо, если отключения света будут плановыми, по графику, чтобы люди и предприятия могли планировать свою жизнь и деятельность.

«Будет хуже, если отключения будут экстренными. Когда возникает дефицит и Укрэнерго достаточно спонтанно доказывает об этом и через три минуты выключаются локальные сети», - отметил Коваленко.