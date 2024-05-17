Правозащитники в Нигерии выступили против массовой церемонии бракосочетания 100 девушек-сирот

Автор петиции пообещал выплатить приданое женихам за отмену принудительных бракосочетаний.

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В Нигерии правозащитники обнародовали петицию с требованием остановить массовую церемонию бракосочетания 100 девушек и молодых женщин, вызвавшую волну возмущения в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Автором инициативы выступил Абдулмалик Саркиндаджи, спикер национального собрания в преимущественно мусульманской части страны. Министр по делам женщин Нигерии Уджу Кеннеди-Оханенье резко раскритиковала этот план. Она заявила о намерении добиваться судебного запрета на проведение церемонии на следующей неделе и настаивает на проверке, есть ли среди девушек несовершеннолетние.

Саркиндаджи отметил, что девушки и молодые женщины являются сиротами, чьи родители погибли во время нападений банд на севере Нигерии. Он пообещал выплатить приданое женихам.

«Мы требуем немедленных действий, чтобы прекратить предлагаемые принудительные браки, а взамен ввести меры, которые дадут этим девушкам возможность вести достойную и полноценную жизнь», - заявили активисты. Они выразили обеспокоенность относительно возможного принуждения девушек к бракам из-за финансовых выгод и потенциального несовершеннолетнего возраста некоторых из них.

Саркиндаджи и Форум имамов Нигера настаивают, что церемония состоится 24 мая и что девушки не являются несовершеннолетними. Детские браки распространены на преимущественно мусульманском севере Нигерии, где уровень бедности выше, чем на христианском юге. По федеральному законодательству брачный возраст составляет 18 лет, но штаты имеют право устанавливать собственный возраст для вступления в брак.

Законодательный брачный возраст в штате Нигер также составляет 18 лет, однако, по законам шариата, девушка может выйти замуж после достижения половой зрелости. После встречи в среду Форум имамов заявил о намерении подать иск против Кеннеди-Оханенье, если она не отзовет свои заявления о несовершеннолетии девушек, сообщил секретарь форума Умар-Фарук Абдуллахи в эфире местного телевидения.

«Мы дали министру семь дней, чтобы отозвать свое заявление, которое она использовала против нас, против нашего спикера, против мусульманской общины... что мы хотим заставить их жениться, а дети несовершеннолетние», - сказал Абдуллахи.

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