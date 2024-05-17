Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК – теперь они будут проверять основания предоставления отсрочек

Районные ТЦК смогут проверять основания предоставления отсрочки. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
До изменений было предусмотрено, что районные ТЦК оформляют для военнообязанных резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации и в особый период и военное время, которые предоставляются в установленном порядке, а также ведут их специальный учет.
После изменений районные ТЦК также наделили полномочиями проводить проверку оснований предоставления отсрочек.
Среди новелл и то, что ТЦК будут осуществлять контроль за проведением в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учебных заведениях работы по ведению военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирования военнообязанных. То есть добавлены полномочия ТЦК по контролю за учетом и бронированием в государственных органах.
Также прописано право ТЦК направлять при мобилизации требования об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанными, резервистами в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения) (в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности административного задержания и доставки гражданина в ТЦК).
Кроме того, ТЦК сможет обращаться в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации в отношении граждан Украины, не выполнивших требования ТЦК.
Соответствующие нормы, напомним, предусмотрены новым законом об усилении мобилизации 10449, который вступит в силу 18 мая.
Новым положением о ТЦК определено, что деятельность ТЦК координируется и направляется Минобороны.
Установлено, что задачами ТЦК являются
Предусмотрено, что ТЦК имеют право на осуществление (в период проведения мобилизации (кроме целевой) мер по проверке военно-учетных документов граждан мужского пола от 18 до 60 лет).
Также ТЦК должны будут осуществлять ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва на военную службу и прохождения собраний, а Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины — во время призыва на военную службу и прохождение собрания.
Кроме того, определено, что ТЦК осуществляют фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру «Оберег» ( кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, состоящих у них на военном учете).
Среди новаций также и то, что ТЦК областей, города Киева теперь способствуют организации призывной комиссией проведения контрольного медицинского осмотра граждан, признанных районными (городскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригодными к военной службе, граждан, которые заявили о несогласии с результатами медицинского осмотра и решениями районных (городских) призывных комиссий, как и граждан, направленных прохождения базовой военной службы, перед отправкой в учебные части (центры).
Кроме того, районные ТЦК будут участвовать в организации и обеспечении работ и районных (городских) призывных комиссий, будут готовить для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлениям граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставление отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве.
Также новое Положение о ТЦК определено, что районные госадминистрации (исполнительные органы городских советов) во взаимодействии с ТЦК и органами местного самоуправления осуществляют организацию направления граждан Украины для прохождения базовой военной службы. Ранее речь шла об организации подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу.
Исключена норма о том, что ТЦК взаимодействуют с предприятиями единой транспортной системы Украины во время ее подготовки и функционирования в период.
Автор: Наталья Мамченко
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