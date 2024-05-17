Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК – теперь они будут проверять основания предоставления отсрочек

Обновленным Положением о ТЦК предусмотрено, что ТЦК будет осуществлять контроль за проведением в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления военного учета и бронирования.

Районные ТЦК смогут проверять основания предоставления отсрочки. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

До изменений было предусмотрено, что районные ТЦК оформляют для военнообязанных резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации и в особый период и военное время, которые предоставляются в установленном порядке, а также ведут их специальный учет.

После изменений районные ТЦК также наделили полномочиями проводить проверку оснований предоставления отсрочек.

Среди новелл и то, что ТЦК будут осуществлять контроль за проведением в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учебных заведениях работы по ведению военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирования военнообязанных. То есть добавлены полномочия ТЦК по контролю за учетом и бронированием в государственных органах.

Также прописано право ТЦК направлять при мобилизации требования об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанными, резервистами в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения) (в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности административного задержания и доставки гражданина в ТЦК).

Кроме того, ТЦК сможет обращаться в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации в отношении граждан Украины, не выполнивших требования ТЦК.

Соответствующие нормы, напомним, предусмотрены новым законом об усилении мобилизации 10449, который вступит в силу 18 мая.

Новым положением о ТЦК определено, что деятельность ТЦК координируется и направляется Минобороны.

Установлено, что задачами ТЦК являются

выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации,

руководство военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов на территории соответствующей административно-территориальной единицы, осуществление контроля за его состоянием, в частности, в местных госадминистрациях, органах местного самоуправления и в органах, обеспечивающих функционирование системы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов на территории соответствующей административно-территориальной единицы (кроме СБУ и разведывательных органов Украины),

обеспечение администрирования (ТЦК АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя) и ведение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (районные ТЦК),

проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам,

призыва граждан на военную службу,

проведение отбора кандидатов для принятия на военную службу по контракту,

участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных Сил,

подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов.

Предусмотрено, что ТЦК имеют право на осуществление (в период проведения мобилизации (кроме целевой) мер по проверке военно-учетных документов граждан мужского пола от 18 до 60 лет).

Также ТЦК должны будут осуществлять ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва на военную службу и прохождения собраний, а Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины — во время призыва на военную службу и прохождение собрания.

Кроме того, определено, что ТЦК осуществляют фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру «Оберег» ( кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, состоящих у них на военном учете).

Среди новаций также и то, что ТЦК областей, города Киева теперь способствуют организации призывной комиссией проведения контрольного медицинского осмотра граждан, признанных районными (городскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригодными к военной службе, граждан, которые заявили о несогласии с результатами медицинского осмотра и решениями районных (городских) призывных комиссий, как и граждан, направленных прохождения базовой военной службы, перед отправкой в учебные части (центры).

Кроме того, районные ТЦК будут участвовать в организации и обеспечении работ и районных (городских) призывных комиссий, будут готовить для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлениям граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставление отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве.

Также новое Положение о ТЦК определено, что районные госадминистрации (исполнительные органы городских советов) во взаимодействии с ТЦК и органами местного самоуправления осуществляют организацию направления граждан Украины для прохождения базовой военной службы. Ранее речь шла об организации подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Исключена норма о том, что ТЦК взаимодействуют с предприятиями единой транспортной системы Украины во время ее подготовки и функционирования в период.

Автор: Наталья Мамченко

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