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Для военнообязанных запускают приложение Резерв+: как в нем обновить военно-учетные данные — видео

15:00, 17 мая 2024
Мобильное приложение Резерв+ поможет гражданам обновить личные данные.
Для военнообязанных запускают приложение Резерв+: как в нем обновить военно-учетные данные — видео
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Министерство обороны Украины сообщило, что с 18 мая запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг.

«Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что каждый сможет увидеть собственную информацию после обновления данных в приложении из реестра Оберіг.

Кроме того, обновить данные можно оффлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.

В Минобороны отметили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военном билете.

С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Ранее мы писали, что в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

Также закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Еще Федор Вениславский заявлял, что ТЦК сможет вызвать граждан, которые обновили данные, через электронный кабинет на время, чтобы те удобно прошли ВЛК.

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