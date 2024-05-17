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Президент Владимир Зеленский подписал закон о заочных штрафах за нарушение военного учета до 25,5 тысяч грн для граждан и 59,5 тысяч – для бизнеса

14:49, 17 мая 2024
Военнообязанным, которые не стали на учет, не обновили данные, не явились за повесткой, смогут выписать штраф заочно, открыть исполнительное производство и заблокировать счет.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о заочных штрафах за нарушение военного учета до 25,5 тысяч грн для граждан и 59,5 тысяч – для бизнеса
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Президент Владимир Зеленский 17 мая подписал закон (законопроект 10379), согласно которому лиц, не вставших на военный учет или не обновивших данные, не явившихся по вызову в ТЦК, смогут оштрафовать заочно. Так, протокол, на основании которого затем выносится постановление ТЦК, предлагают не составлять при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении вызова.

Штрафы также будут увеличены. Минимальный штраф по статье 210 КУоАП за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета составит 17 тысяч грн, максимальный – 25,5 тысяч грн.

При этом увеличатся штрафы и для бизнеса, нарушающего законодательство о мобилизации.

Так, в статье 210-1 штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысяч грн до 59,5 тысяч грн.

В комплексе с другим законом о цифровизации военного учета, который уже вступил в силу в апреле (законопроект 10062) и разрешает сбор широкого круга персональных данных относительно человека в автоматическом режиме в одно «электронное дело» в Реестре военнообязанных «Оберег», это позволят быстро идентифицировать множество нарушителей и пополнить бюджет.

В частности, «Оберег» уже автоматически получает информацию из реестра Государственной налоговой службы.

Следовательно, если лицо работает на определенном предприятии, официально трудоустроено и не стоит на военном учете или игнорирует повестки, то система сможет его быстро обнаружить.

Если такое лицо не будет реагировать на вызов ТЦК, его впоследствии смогут оштрафовать, внести в реестр должников, а в случае неуплаты штрафа заблокировать счета.

Напомним, уже сейчас реестр военнообязанных «Оберег» обменивается данными с реестрами Государственной налоговой службы, Государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной судебной администрации, Государственной пограничной службы, Минобразования, Государственной миграционной службы. В процессе подключения реестр Пенсионного фонда, откуда попадут данные об опыте работы человека, в какой отрасли он работал и чем занимался.

В частности, пограничная служба уже сейчас имеет возможность свериться с данными реестра военнообязанных, когда человек уезжает за границу.

Новый закон статью 258 КУоАП дополняет новой частью, по которой протокол не составляется в случае совершения во время административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщила причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Вместе с тем у ТЦК должны быть подтверждающие документы о получении вызова. Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизированы.

Автор: Наталья Мамченко

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