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Украина национализировала два российских самолета стоимостью 10 млн евро

15:20, 17 мая 2024
Решением суда национализировано имущество российской авиакомпании «Ростех».
Украина национализировала два российских самолета стоимостью 10 млн евро
Источник фото: unn.ua
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Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск о национализации имущества, принадлежащего крупнейшей российской авиакомпании «Ростех». Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Суд принял решение о национализации двух пассажирских самолетов АН148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро, которые перешли в собственность государства. До полномасштабного вторжения россии эти самолеты были арендованы бывшим украинским авиаперевозчиком для выполнения чартерных рейсов внутри страны.

По данным следствия, самолеты были на балансе оффшорной компании, входящей в структуру «Ростеха». Российская корпорация является одним из крупнейших производителей вооружений для военных формирований государства-агрессора, воюющих против Украины.

Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационистской деятельности осуществляется Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по статьям 111-2 и 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По материалам уголовного производства Министерство юстиции Украины подало иск о национализации имущества государства-агрессора.

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