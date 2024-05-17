Авиакомпания Lufthansa подала в суд на активистов: требует компенсировать 740 тысяч евро

Компания хочет получить от активистов компенсацию за блокировку аэропортов.

Авиакомпания Lufthansa Group обратилась в суд и потребовала взыскать с климатических активистов, которые блокировали аэропорты в Германии, 740 000 евро, передает Bild.

«Мы направили обвиняемым письмо с просьбой выплатить компенсацию. Все обвиняемые отвергли нашу просьбу. Поэтому сейчас готовится иск о возмещении ущерба», — заявили в компании.

В авиакомпании подсчитали, во сколько ей обошлись отмены, задержки и изменения маршрутов из-за того, что климатические активисты заблокировали взлетно-посадочные полосы в трех немецких аэропортах. Речи идет об акциях в аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Берлина, которые прошли летом 2023 года.

Активисты в течение нескольких часов блокировали аэропорты. Так, в 13 июля 2023 года акция в аэропорту Гамбурга затронула по меньшей мере 8500 пассажиров рейсов Lufthansa. В аэропорту Дюссельдорфа было не менее трех тысяч пострадавших пассажиров, в аэропорту Берлина — ещё порядка пяти тысяч.

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