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Прорыв трубопровода возле «Оушен Плаза»: правоохранители расследуют растрату бюджетных средств

16:50, 17 мая 2024
Следователи проверяют должностных лиц КП «Киевтеплоэнерго» на причастность к растрате бюджетных средств.
Прорыв трубопровода возле «Оушен Плаза»: правоохранители расследуют растрату бюджетных средств
Источник фото: полиция Киева
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве 15 мая возле станции метро «Лыбедская» второй раз за последние дни произошел сильный потоп. Как известно, 14 мая, в Киеве на улице Антоновича произошел прорыв трубопровода. Тогда возникла авария на теплосети. Правоохранители начали досудебное расследование относительно возможной растраты бюджетных средств во время капитальных ремонтов магистральных трубопроводов. Это произошло после очередного прорыва возле ТРЦ «Оушен Плаза». Об этом сообщила полиция Киева.

Прорыв магистрального трубопровода на улице Антоновича стал причиной открытия уголовного производства. Следователи проверяют должностных лиц КП «Киевтеплоэнерго» на причастность к растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию теплосети.

Установлено, что в 2019-2020 годах КП «Киевтеплоэнерго» провело полную реконструкцию теплосетей длиной более 300 км, включая магистральный трубопровод на улице Антоновича. В целом ремонтные работы на этом участке продолжаются с 2016 года, а расходы на модернизацию составляют около 1 миллиарда гривен.

Однако 15 мая в Голосеевском районе во время гидравлических испытаний повредилась труба на отремонтированной магистрали, что привело к затоплению улицы Антоновича.

Полиция Киева расследует этот случай по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах и в условиях военного положения. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, изъято три металлические трубы с места аварии для дальнейших экспертиз, чтобы оценить их качество и соответствие тендерной документации.  

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