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Прорив трубопроводу біля «Оушен Плаза»: правоохоронці розслідують розтрату бюджетних коштів

16:50, 17 травня 2024
Слідчі перевіряють посадових осіб КП «Київтеплоенерго» на причетність до розтрати бюджетних коштів.
Прорив трубопроводу біля «Оушен Плаза»: правоохоронці розслідують розтрату бюджетних коштів
Джерело фото: поліція Києва
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Як писала «Судово-юридична газета», у Києві 15 травня біля станції метро «Либідська» вдруге за останні дні стався сильний потоп. Як відомо, 14 травня, у Києві на вулиці Антоновича стався прорив трубопроводу. Тоді  виникла аварія на тепломережі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів. Це сталося після чергового прориву біля ТРЦ «Оушен Плаза». Про це повідомила поліція Києва.

Прорив магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича став причиною відкриття кримінального провадження. Слідчі перевіряють посадових осіб КП «Київтеплоенерго» на причетність до розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію тепломережі.

Встановлено, що у 2019-2020 роках КП «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію тепломереж довжиною понад 300 км, включаючи магістральний трубопровід на вулиці Антоновича. Загалом ремонтні роботи на цій ділянці тривають з 2016 року, а витрати на модернізацію становлять близько 1 мільярда гривень.

Однак 15 травня в Голосіївському районі під час гідравлічних випробувань пошкодилась труба на відремонтованій магістралі, що призвело до затоплення вулиці Антоновича.

Поліція Києва розслідує цей випадок за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та в умовах воєнного стану. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вилучено три металеві труби з місця аварії для подальших експертиз, щоб оцінити їх якість та відповідність тендерній документації.  

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