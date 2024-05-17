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Фіцо знаходиться між життям та смертю, — Орбан

14:28, 17 травня 2024
Віктор Орбан заявив, що Угорщина молимось за Роберта Фіцо і вболіває за Словаччину.
Фіцо знаходиться між життям та смертю, — Орбан
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю, передає Reuters.

 «Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям та смертю», – заявив він.

Орбан підкреслив, що навіть якщо Фіцо одужає, він не зможе працювати протягом кількох місяців – у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту, які мають відбутися на початку наступного місяця.

«На нас чекають вибори, які визначать не лише членів Європейського парламенту, але разом із виборами у США можуть визначити хід війни та миру в Європі. У цій ситуації нам були б дуже потрібні Роберт Фіцо та промирна Словаччина», – додав Орбан.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

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