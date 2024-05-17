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Кабмін затвердив положення про Єдиний глосарій правових термінів

14:20, 17 травня 2024
Метою створення Глосарія є забезпечення єдності термінології, що вживається в нормативно-правових актах, для правильного розуміння.
Кабмін затвердив положення про Єдиний глосарій правових термінів
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Кабмін на своєму засіданні 17 травня затвердив Положення про Єдиний глосарій правових термінів. Створення такого Глосарія передбачено законом про правотворчу діяльність, але цей закон вводиться в дію після припинення чи скасування воєнного стану.

Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного глосарія правових термінів, внесення до нього та обробки інформації, а також доступу до інформації, що міститься у Глосарії.

Метою створення Глосарія є забезпечення єдності термінології, що вживається в нормативно-правових актах, правильного розуміння і тлумачення термінів та надання допомоги субʼєктам правотворчої діяльності під час підготовки нормативно-правових та інших актів. Власником і розпорядником Глосарія та майнових прав на програмне забезпечення визначено державу в особі Мінʼюсту.

Володільцем інформації, що обробляється в інформаційно-комунікаційній системі та/або завантажується з неї, також є Мінʼюст.

Також затверджено Порядок здійснення правового моніторингу щодо підзаконних нормативно-правових актів. Порядок визначає механізм організації та здійснення правового моніторингу щодо підзаконних нормативно-правових актів, який здійснюється відповідно до Закону «Про правотворчу діяльність». Метою такого моніторингу є відстеження, аналіз та оцінка реалізації прийнятих підзаконних нормативно-правових актів.

Слід зазначити, що раніше постановою від 29 березня 2024 р. № 359 Кабмін затвердив новий Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним.

Відповідно визнано такою, що втратила чинність, постанову Уряду від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним».

Однак цей порядок ведення Реєстру набуде чинності після того, як буде введено в дію закон про правотворчу діяльність. Тобто, після скасування чи припинення воєнного стану.

Аналогічно, після завершення воєнного стану, адміністрування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, включно з функціями збереження даних і захисту їх від руйнування, буде передано з рук приватної компанії («Ліги») до держави. 

Автор: Наталя Мамченко

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