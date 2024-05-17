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Кабмин утвердил положение о Едином глоссарии правовых терминов

14:20, 17 мая 2024
Целью создания Глоссария является обеспечение единства употребляемой в нормативно-правовых актах терминологии для правильного понимания.
Кабмин утвердил положение о Едином глоссарии правовых терминов
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Кабмин на своем заседании 17 мая утвердил Положение о Едином глоссарии правовых терминов. Создание такого Глоссария предусмотрено законом о правотворческой деятельности, но этот закон вводится в действие после прекращения или отмены военного положения.

Положение определяет порядок формирования и ведения Единого глоссария правовых терминов, внесения в него и обработки информации, а также доступа к информации, содержащейся в Глоссарии.

Целью создания Глоссария является обеспечение единства терминологии, которая употребляется в нормативно-правовых актах, правильного понимания и толкования терминов и оказания помощи субъектам правотворческой деятельности при подготовке нормативно правовых и других актов. Владельцем и распорядителем Глоссария и имущественных прав на программное обеспечение определено государство в лице Минюста.

Обладателем информации, обрабатываемой в информационно-коммуникационной системе и/или загружаемой с нее, также Минюст.

Также утвержден Порядок осуществления правового мониторинга подзаконных нормативно-правовых актов. Порядок определяет механизм организации и осуществления правового мониторинга подзаконных нормативно-правовых актов, который осуществляется в соответствии с Законом «О правотворческой деятельности». Целью такого мониторинга есть отслеживание, анализ и оценка реализации принятых подзаконных нормативно-правовых актов.

Следует отметить, что ранее постановлением от 29 марта 2024 г. №359 Кабмин утвердил новый Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, доступа к нему и пользования им.

Соответственно признано утратившим силу постановление Правительства от 23 апреля 2001 года № 376 «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов и пользования им».

Однако этот порядок ведения Реестра вступит в силу после того, как будет введен в действие закон о правотворческой деятельности. То есть после отмены или прекращения военного положения.

Аналогично, после завершения военного положения, администрирование Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, включая функции сохранения данных и защиты их от разрушения, будет передано из рук частной компании («Лиги») государству.

Автор: Наталья Мамченко

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Целью создания Глоссария является обеспечение единства употребляемой в нормативно-правовых актах терминологии для правильного понимания.

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