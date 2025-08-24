Украина полагается на собственные силы и ракеты «Фламинго» для защиты – Зеленский

Зеленский заявил, что мир возможен только на условиях Украины.

В своем обращении ко Дню Независимости Украины 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к справедливому миру, опираясь на собственные силы и поддержку мира, а не на обещания России.

«Украина имеет собственную волю для защиты. Когда Россия угрожает Сумской области, наши Вооруженные Силы появляются на Курской области. Когда враг атакует нашу энергетику, его НПЗ подвергаются ударам. Никто не может запретить нам действовать справедливо», – отметил Зеленский, подчеркнув, что Украина полагается на собственные ракеты «Фламинго» для отпора агрессии.

