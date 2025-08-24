Україна покладається на власні сили та ракети «Фламінго» для захисту – Зеленський

Зеленський заявив, що мир можливий лише на умовах України.

У своєму зверненні до Дня Незалежності України 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне справедливого миру, спираючись на власні сили та підтримку світу, а не на обіцянки Росії.

«Україна має власну волю для захисту. Коли Росія загрожує Сумщині, наші Збройні Сили з’являються на Курщині. Коли ворог атакує нашу енергетику, його НПЗ зазнають ударів. Ніхто не може заборонити нам діяти справедливо», – зазначив Зеленський, підкресливши, що Україна покладається на власні ракети «Фламінго» для відсічі агресії.

