В Вестминстерском аббатстве появился украиноязычный аудиогид

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне впервые заработал украиноязычный аудиогид.

Вестминстерское аббатство впервые внедрило украиноязычный мультимедийный аудиогид в рамках проекта Первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом сообщило Посольство Украины.

Теперь украинские посетители могут ознакомиться с тысячелетней историей аббатства и его культурным наследием на родном языке.

Аудиогид доступен бесплатно — его можно получить вместе с билетом на мультимедийном устройстве или установить приложение на собственный смартфон или планшет.

