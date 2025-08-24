У Вестмінстерському абатстві з’явився україномовний аудіогід

У Вестмінстерському абатстві у Лондоні вперше запрацював україномовний аудіогід.

Вестмінстерське абатство вперше запровадило україномовний мультимедійний аудіогід у межах проєкту Першої леді України Олени Зеленської. Про це повідомило Посольство України.

Відтепер українські відвідувачі можуть ознайомитися з тисячолітньою історією абатства та його культурною спадщиною рідною мовою.

Аудіогід доступний безкоштовно — його можна отримати разом із квитком на мультимедійному пристрої або встановити застосунок на власний смартфон чи планшет.

