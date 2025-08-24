Минсоцполитики разрабатывает с партнерами механизмы защиты накопительных пенсий

Минсоцполитики консультируется с международными партнерами, как защитить сбережения в рамках внедрения накопительной пенсионной системы.

Министерство социальной политики проводит консультации с международными партнерами относительно совместных механизмов защиты сбережений в рамках внедрения накопительной пенсионной системы. Об этом в интервью Укринформу заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

«Важным компонентом должно стать внедрение накопительной пенсионной системы — без нее мы не сможем обеспечить достойную пенсию в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

По словам министра, ключевой вопрос при внедрении системы — куда инвестировать средства, чтобы их сохранить и приумножить. Именно для этого проходят консультации с международными партнерами.

Улютин отметил, что накопительная система должна стимулировать молодежь и работодателей инвестировать в собственное будущее через понятные и надежные инструменты. В отличие от солидарной, она не предусматривает обязательных отчислений, а является дополнительной опцией по сознательному выбору человека.

В то же время Минсоцполитики планирует укреплять и солидарную пенсионную систему. В частности, речь идет о гарантии базовой государственной выплаты всем, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа.

«Мы хотим распределять только тот объем средств, который реально собран через ЕСВ в конкретном году. Это позволит создать бездефицитную систему», — объяснил Улютин.

