Мінсоцполітики розробляє з партнерами механізми захисту накопичувальних пенсій

Мінсоцполітики консультується з міжнародними партнерами, як захистити заощадження у рамках запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики проводить консультації з міжнародними партнерами щодо спільних механізмів захисту заощаджень у межах впровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

«Важливим компонентом має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи — без неї ми не зможемо забезпечити гідну пенсію в довгостроковій перспективі», — наголосив він.

За словами міністра, ключове питання у впровадженні системи — куди інвестувати кошти, щоб їх зберегти й примножити. Саме для цього відбуваються консультації з міжнародними партнерами.

Улютін підкреслив, що накопичувальна система має стимулювати молодь і роботодавців інвестувати у власне майбутнє через зрозумілі та надійні інструменти. На відміну від солідарної, вона не передбачає обов’язкових відрахувань, а є додатковою опцією за свідомим вибором людини.

Водночас Мінсоцполітики планує зміцнювати й солідарну пенсійну систему. Зокрема, йдеться про гарантію базової державної виплати всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу.

«Ми хочемо розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дозволить створити бездефіцитну систему», — пояснив Улютін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.