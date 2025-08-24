Практика судів
  1. В Україні

Мінсоцполітики розробляє з партнерами механізми захисту накопичувальних пенсій

08:31, 24 серпня 2025
Мінсоцполітики консультується з міжнародними партнерами, як захистити заощадження у рамках запровадження накопичувальної пенсійної системи.
Мінсоцполітики розробляє з партнерами механізми захисту накопичувальних пенсій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики проводить консультації з міжнародними партнерами щодо спільних механізмів захисту заощаджень у межах впровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

«Важливим компонентом має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи — без неї ми не зможемо забезпечити гідну пенсію в довгостроковій перспективі», — наголосив він.

За словами міністра, ключове питання у впровадженні системи — куди інвестувати кошти, щоб їх зберегти й примножити. Саме для цього відбуваються консультації з міжнародними партнерами.

Улютін підкреслив, що накопичувальна система має стимулювати молодь і роботодавців інвестувати у власне майбутнє через зрозумілі та надійні інструменти. На відміну від солідарної, вона не передбачає обов’язкових відрахувань, а є додатковою опцією за свідомим вибором людини.

Водночас Мінсоцполітики планує зміцнювати й солідарну пенсійну систему. Зокрема, йдеться про гарантію базової державної виплати всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу.

«Ми хочемо розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дозволить створити бездефіцитну систему», — пояснив Улютін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Мінсоцполітики Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Вищій раді правосуддя вирішили визначити, скільки часу ВАКС повинен розглядати свої справи

Вища рада правосуддя, ВАКС, ДСА та експерти іноземних проектів спробують вирішити проблему.

Рада суддів України продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС — поки що не вистачає кандидатів

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться – Кабмін вніс законопроект

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, зміни до КПК спонукатимуть призовників та військовозобов’язаних до добровільного повернення в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду