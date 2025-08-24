«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем Независимости Украины!

Пусть наш общий труд по укреплению демократии, справедливости и правового государства будет достойным вкладом в развитие сильной и свободной Украины.

Уважаемые читатели!

Поздравляем вас с Днем Независимости Украины!

Этот день символизирует силу духа, единство и стремление украинцев к свободе, напоминает нам о высшей ценности — праве нашего народа самостоятельно определять собственное будущее.

Независимость стала основой для развития демократических институтов, верховенства права и уважения к правам и свободам человека.

Пусть наш общий труд по укреплению демократии, справедливости и правового государства будет достойным вкладом в развитие сильной и свободной Украины.

С Днем Независимости, Украина!

