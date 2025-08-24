Практика судов
«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем Независимости Украины!

24 августа 2025
Пусть наш общий труд по укреплению демократии, справедливости и правового государства будет достойным вкладом в развитие сильной и свободной Украины.
«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем Независимости Украины!
Уважаемые читатели!

Поздравляем вас с Днем Независимости Украины!

Этот день символизирует силу духа, единство и стремление украинцев к свободе, напоминает нам о высшей ценности — праве нашего народа самостоятельно определять собственное будущее.

Независимость стала основой для развития демократических институтов, верховенства права и уважения к правам и свободам человека.

Пусть наш общий труд по укреплению демократии, справедливости и правового государства будет достойным вкладом в развитие сильной и свободной Украины.

С Днем Независимости, Украина!

Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Рада приняла закон о профессиональном образовании

Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.

