«Судово-юридична газета» вітає із Днем Незалежності України!

Шановні читачі!
Вітаємо вас із Днем Незалежності України!
Цей день символізує силу духу, єдність та прагнення українців до свободи, нагадує нам про найвищу цінність – право нашого народу самостійно визначати власне майбутнє.
Незалежність стала основою розвитку демократичних інституцій, верховенства права та поваги до прав і свобод людини.
Нехай наша спільна праця задля зміцнення демократії, справедливості та правової держави буде гідним внеском у розбудову сильної та вільної України.
З Днем Незалежності, Україно!
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.