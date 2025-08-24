Кабмин упростил правила декларирования цен на безрецептурные лекарства

Кабмін скасував вимогу розраховувати граничні референтні ціни для безрецептурних ліків, що не входять до Нацпереліку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядки реферирования и декларирования цен на лекарственные средства. Они касаются прежде всего безрецептурных препаратов, которые не входят в Национальный перечень основных лекарственных средств.

В Минздраве объяснили, что для большинства таких лекарств нет достаточных данных о ценах в странах-референтах, что делало невозможным установление предельных референтных цен. Отныне требование по их расчету отменено.

Теперь все безрецептурные препараты, не включенные в Нацперечень, будут подлежать обязательному декларированию цен в Национальном каталоге, без необходимости формировать отдельный перечень Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, изменения обеспечат производителям и импортерам четкие и прозрачные правила декларирования, а потребителям – бесперебойный доступ к необходимым лекарствам.

В Минздраве добавляют, что сейчас в Украине продолжается реформа фармацевтического сектора, которая направлена на стабилизацию и снижение цен на лекарства. Одним из ключевых инструментов является Национальный каталог цен на лекарственные средства – реестр предельных оптово-отпускных цен производителей или импортеров. Производители и импортеры обязаны декларировать такие цены в каталоге, что позволяет избежать необоснованного завышения и обеспечить прозрачность закупок. Параллельно действует система реферирования цен на лекарства, основанная на сравнении с рынками восьми европейских стран — Польши, Чехии, Латвии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Румынии и Болгарии. В каталоге сейчас уже более 5,8 тысячи позиций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.