Кабмін спростив правила декларування цін на безрецептурні ліки

Кабмін скасував вимогу розраховувати граничні референтні ціни для безрецептурних ліків, що не входять до Нацпереліку.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядків реферування та декларування цін на лікарські засоби. Вони стосуються насамперед безрецептурних препаратів, які не входять до Національного переліку основних лікарських засобів.

У МОЗ пояснили, що для більшості таких ліків немає достатніх даних про ціни у країнах-референтах, що унеможливлювало встановлення граничних референтних цін. Відтепер вимогу щодо їхнього розрахунку скасовано.

Тепер усі безрецептурні препарати, не включені до Нацпереліку, підлягатимуть обов’язковому декларуванню цін у Національному каталозі, без необхідності формувати окремий перелік МОЗ.

Як зазначають у відомстві, зміни забезпечать виробникам та імпортерам чіткі й прозорі правила декларування, а споживачам – безперервний доступ до необхідних ліків.

У МОЗ зауважують, що наразі Україні триває реформа фармацевтичного сектору, що має на меті стабілізацію та зниження цін на ліки. Одним із ключових інструментів є Національний каталог цін на лікарські засоби – реєстр граничних оптово-відпускних цін виробників або імпортерів. Виробники та імпортери зобов’язані декларувати граничні оптово-відпускні ціни на ліки у Національному каталозі цін, що дозволяє уникнути необґрунтованого завищення цін та забезпечити прозорість закупівель ліків. Паралельно працює система реферування цін на ліки, яка ґрунтується на порівнянні цін з ринками 8 європейських країн — Польщі, Чехії, Латвії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Румунії та Болгарії. Каталог наразі включає вже понад 5,8 тисячі позицій.

