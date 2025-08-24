Пентагон одобрил продажу Украине нового типа ракет ERAM, способных поражать цели на расстоянии до более 400 км

США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM, поставки должны начаться примерно через шесть недель.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) стоимостью 850 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Поставка ожидается примерно через шесть недель.

По данным издания, пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов, который преимущественно финансируется европейскими странами и включает другие позиции, был отложен до завершения переговоров Трампа с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Официально США не сообщали о планах новых поставок ERAM, но европейские закупки американских систем противовоздушной обороны и ракет GMLRS с дальностью 145 км могут усилить обороноспособность Украины в пределах ее территории.

