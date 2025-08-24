Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Пентагон схвалив продаж Україні нового типу ракет, ERAM, що здатні вражати цілі на відстані до понад 400 км

08:49, 24 серпня 2025
США схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM, поставки мають початися приблизно через шість тижнів.
Пентагон схвалив продаж Україні нового типу ракет, ERAM, що здатні вражати цілі на відстані до понад 400 км
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) вартістю 850 млн доларів, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Поставка очікується приблизно через шість тижнів.

За даними видання, пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, який переважно фінансується європейськими країнами та включає інші позиції, був відкладений до завершення переговорів Трампа з Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Офіційно США не повідомляли про плани нових поставок ERAM, але європейські закупівлі американських систем протиповітряної оборони та ракет GMLRS із дальністю 145 км можуть посилити обороноздатність України в межах її території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія зброя путін Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

У Вищій раді правосуддя вирішили визначити, скільки часу ВАКС повинен розглядати свої справи

Вища рада правосуддя, ВАКС, ДСА та експерти іноземних проектів спробують вирішити проблему.

Рада суддів України продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС — поки що не вистачає кандидатів

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду