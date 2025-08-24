Пентагон схвалив продаж Україні нового типу ракет, ERAM, що здатні вражати цілі на відстані до понад 400 км

США схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM, поставки мають початися приблизно через шість тижнів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) вартістю 850 млн доларів, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Поставка очікується приблизно через шість тижнів.

За даними видання, пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, який переважно фінансується європейськими країнами та включає інші позиції, був відкладений до завершення переговорів Трампа з Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Офіційно США не повідомляли про плани нових поставок ERAM, але європейські закупівлі американських систем протиповітряної оборони та ракет GMLRS із дальністю 145 км можуть посилити обороноздатність України в межах її території.

