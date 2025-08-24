В Полтаве дерево упало на авто: женщину и ребенка забрали в больницу

Во время непогоды дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина и ребенок.

В Полтаве на улице Коломенской во время непогоды дерево упало на автомобиль, в котором находились молодая женщина и ребенок.

По данным полиции, в салоне авто были женщина 1998 года рождения и мальчик 2020 года рождения. В результате инцидента обоих доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь. Госпитализация не понадобилась.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

