У Полтаві дерево впало на авто: жінку та дитину забрали в лікарню

Під час негоди впало дерево на автомобіль, у якому перебувала жінка та дитина.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Полтаві на вулиці Коломенській під час негоди дерево впало на автомобіль, у якому перебувала молода жінка та дитина.

За даними поліції, у салоні авто були жінка 1998 року народження та хлопчик 2020 року народження. Внаслідок інциденту обох доставили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася.

Наразі поліція встановлює обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.