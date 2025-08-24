Практика судів
У Полтаві дерево впало на авто: жінку та дитину забрали в лікарню

07:37, 24 серпня 2025
Під час негоди впало дерево на автомобіль, у якому перебувала жінка та дитина.
У Полтаві дерево впало на авто: жінку та дитину забрали в лікарню
В Полтаві на вулиці Коломенській під час негоди дерево впало на автомобіль, у якому перебувала молода жінка та дитина.

За даними поліції, у салоні авто були жінка 1998 року народження та хлопчик 2020 року народження. Внаслідок інциденту обох доставили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася.

Наразі поліція встановлює обставини події.

