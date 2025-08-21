Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Для пересечения государственной границы граждане должны иметь не только действительные паспортные документы, но и, в предусмотренных случаях, дополнительные подтверждающие документы.

Ограничение определенных категорий граждан в праве выезда за границу во время военного положения в определенной степени является вмешательством в частную жизнь, однако такое вмешательство прямо предусмотрено законом и преследует абсолютно легитимную цель. Тот факт, что Закон о порядке выезда из Украины не содержит ограничений права свободно покидать территорию Украины в условиях правового режима военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании законов о правовом режиме военного положения и о мобилизации.

Об этом говорится в постановлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 11 августа 2025 года по делу №640/21967/22.

Также КАС ВС указал, что Украина официально уведомила о временном отступлении от отдельных международных обязательств в связи с военным положением. В условиях военного положения ограничения права на выезд были оправданы приоритетом публичного интереса и не были произвольными.

Обстоятельства дела

Мужчина просил суд признать противоправной бездеятельность Администрации Государственной пограничной службы, которая заключалась в нарушении требований Закона «Об обращениях граждан» и Положения об АГПСУ. Речь шла об отказе в разрешении на краткосрочный выезд за границу с 29 августа по 12 сентября 2022 года по семейным обстоятельствам – планировал посетить свадьбу дочери. Соответственно, просил отменить отказ в пересечении границы.

Истец указал, что пограничниками не было учтено, что его отец погиб в результате артобстрела, а потому в соответствии со статьей 23 закона о мобилизации истец не подлежит призыву.

Киевский окружной админсуд иск удовлетворил частично, однако Шестой апелляционный админсуд отменил это решение и отказал в удовлетворении исковых требований.

Истец, кроме АГПСУ, обращался в июле 2022 года к начальнику Киевской городской военной администрации по содействию в пересечении границы, где его переадресовали в АГПСУ, а также в порядке реализации права на обращение граждан в Офис Президента, которое было перенаправлено в Пограничную службу.

Как установлено во время судебного разбирательства, в Администрацию Госпогранслужбы из Офиса Президента и от народного депутата Марьяны Безуглой поступили обращения по предоставлению истцу разрешения на краткосрочный выезд за границу.

Пограничная служба заявила об отсутствии предусмотренного законодательством порядка выезда за пределы Украины в связи с особыми семейными обстоятельствами.

При пересечении границы истцом 30 августа 2022 года вынесено решение об отказе и разъяснено право обжаловать это к начальнику, который может отменить или изменить такое решение.

31 августа 2022 года истец обратился в АГПСУ с заявлением об отмене решения об отказе. Письмом от 7 октября 2022 года Администрация сообщила заявителю о направлении его обращения по принадлежности.

Впоследствии, лишь 15 марта 2023 года, по результатам рассмотрения обращения истца было сообщено о возможности ограничения конституционных прав и свобод. Пограничная служба указала, что решения об отказе в пересечении границы принимаются индивидуально, после изучения представленных на пограничный контроль паспортных и других документов.

Оценка Верховного Суда

Как отметил КАС ВС, одним из оснований для открытия кассационного производства по этому делу является формирование Верховным Судом правового заключения относительно применения абзаца 9 ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизацию» и пункта 2-6 Правил в отношении граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Далее КАС ВС указал, что в соответствии с ч. 1 статьи 33 Конституции каждому гарантируется право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Такими ограничениями, отметили судьи ВС, в частности, являются ограничения, предусмотренные:

Законом «О правовом режиме военного положения» (военное командование вместе с другими органами власти имеет право устанавливать особый режим въезда и выезда граждан, в частности ограничивать свободу передвижения военнообязанных лиц)

Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизацию»,

а также Указом Президента «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года №64/2022. Пункт 3 Указа прямо предусматривает, что в условиях военного положения могут временно ограничиваться права и свободы граждан, в том числе право на свободное покидание территории Украины.

При раскрытии нормы закона о правовом режиме военного положения относительно права ограничивать свободу передвижения военнообязанных лиц, судьи Верховного Суда очертили круг этих лиц с помощью Закона «О воинской обязанности и военной службе», из которого усматривается, что на военную службу по призыву принимаются граждане в возрасте от 18 лет и граждане, которые не достигли предельного возраста пребывания на военной службе, то есть до 60 лет. ВС указал, что истец «не достиг предельного возраста пребывания на военной службе».

Вместе с тем, вспомнил, что законом о мобилизации предусмотрена отсрочка от призыва. Так, в соответствии с абзацем 9 ч. 3 статьи 23 указанного Закона призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Однако, добавили судьи ВС, ч. 4 статьи 23 закона о мобилизации указывает на то, что лица, указанные в абзацах 4-9 ч. 3 этой статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию. В то же время этот Закон не устанавливает перечня документов, которыми лицо, имеющее отсрочку от призыва, подтверждает свой соответствующий статус.

«Несмотря на это, в случае, когда лицо считает, что оно не подлежит призыву на военную службу согласно, в частности, абзацу 9 ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизацию», то следует предоставить соответствующие подтверждающие доказательства. В частности, такими доказательствами является то, что его близкий родственник (перечень которых является исчерпывающим) погиб или пропал без вести именно во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, то есть установлена причинная связь смерти лица с осуществлением им мер, определенных в абзаце 9 ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизацию», — указали судьи Верховного Суда.

По убеждению истца он имеет право пересечь границу на основании абзаца 9 и пункта 2-6 Правил ввиду того, что его отец погиб от ранения, нанесенного осколком снаряда, во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Также КАС ВС указал, что в соответствии с постановлением следователя от 16 февраля 2016 года уголовное производство от 3 марта 2015 года переквалифицировано по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 115 УК на уголовное правонарушение по ч. 3 статьи 258 УК. В ходе досудебного расследования установлено, что во время артобстрела Ясиноватского района Донецкой области от ранения, нанесенного осколками снаряда, погиб отец истца. Действия боевиков незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» по артиллерийскому обстрелу населенного пункта предусматриваются ч. 3 статьи 258 УК, то есть террористический акт.

Далее КАС ВС указывает, что необходимыми условиями для выезда за границу военнообязанных граждан Украины являются:

действительный документ, определенный статьей 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» и документы, необходимые для въезда в государство следования, транзита;

отсутствие оснований для временного ограничения в праве выезда за границу, определенных статьей 6 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины»;

в условиях военного положения документальное подтверждение принадлежности к категории граждан, в отношении которых не применяются ограничения в праве выезда за пределы территории Украины (соответствующие документы, которые свидетельствуют об освобождении от призыва на военную службу во время мобилизации).

Верховный Суд по делу №260/4205/22 (постановление от 26 июня 2025 года) согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций в части того, что военный билет, временное удостоверение или приписное – единственные документы, которые подтверждают принадлежность к воинской обязанности. Только на основании таких документов пограничники могут оценить правомерность пересечения границы. При этом право на отсрочку от мобилизации само по себе не дает автоматического права на выезд из Украины.

Истец обратил внимание на то, что во время пересечения границы 30 августа 2022 года предоставил должностному лицу заграничный паспорт и документы, необходимые для въезда в государство следования, и документальное подтверждение принадлежности к категории граждан Украины, в отношении которых не применяется ограничение в праве выезда за пределы территории Украины в условиях военного положения (это соответствующие документы, которые свидетельствуют об освобождении от призыва на военную службу во время мобилизации, военно-учетные документы и т.д.), а также сообщил должностному лицу об отсутствии оснований для временного ограничения в праве выезда за границу, определенных статьей 6 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

В то же время суд апелляционной инстанции установил, что ни во время пересечения государственной границы 30 августа 2022 года, ни во время рассмотрения дела в судах истец не предоставил документы, которые подтверждают его право на пересечение границы, а именно:

подтверждение освобождения от призыва во время мобилизации – военный билет с отметкой об освобождении от призыва во время мобилизации или справку из районных ТЦК об освобождении от призыва во время мобилизации, учитывая утверждение, что его отец погиб во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Не предоставил соответствующих доказательств истец и в обоснование доводов кассационной жалобы.

В спорной ситуации истец для выезда за границу должен был предоставить документ, подтверждающий, что он не подлежит призыву. Соответствующая отметка по воинскому учету проставляется либо в военном билете военнообязанного, как в одном из основных документов, который подтверждает принадлежность к воинской обязанности (или во временном удостоверении), либо же удостоверена справкой уполномоченного лица, что документально подтвердит принадлежность к категории граждан Украины, в отношении которых не применяются ограничения в праве выезда за пределы Украины.

Исходя из устоявшейся практики Верховного Суда в категории дел по оценке правомерности отказа в пересечении государственной границы Украины во время военного положения следует отметить, что в указанное время граждане Украины для пересечения государственной границы должны иметь и предоставить на паспортном контроле не только действительный паспортный документ, но и соответствующий документ, который свидетельствует об освобождении от призыва на военную службу во время мобилизации, что будет соответствовать требованиям Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Правил.

Верховный Суд уже неоднократно исследовал вопрос законности ограничения права гражданина Украины на выезд за границу в условиях военного положения:

• В деле № 380/572/23 Верховный Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения, с учетом предусмотренных законом ограничений, для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь не только действительные паспортные документы, но и, в предусмотренных случаях, дополнительные подтверждающие документы, которые подтверждают основания выезда.

• Ограничение определенных категорий граждан в праве выезда за границу во время военного положения в определенной степени является вмешательством в частную жизнь лица в понимании Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, однако такое вмешательство прямо предусмотрено законом и преследует абсолютно легитимную цель (постановление Верховного Суда от 9 марта 2023 года по делу № 600/2520/22-а).

• Тот факт, что Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» не содержит ограничений права свободно покидать территорию Украины в условиях правового режима военного положения, не означает, что такие ограничения к указанной категории лиц не могут применяться на основании Закона «О правовом режиме военного положения» и Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые являются специальными для этого периода (постановление Верховного Суда от 17 августа 2023 года в деле № 380/7792/22).

• В постановлении от 31 августа 2023 года (дело № 380/572/23) Верховный Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения на основании специальных законов – Закона «О правовом режиме военного положения» и Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» - могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит. Поскольку истец не предоставил уполномоченному лицу Госпогранслужбы дополнительных подтверждающих документов, предусмотренных в таких случаях законодательством, отказ в пересечении государственной границы был законным и обоснованным.

• В деле № 380/572/23 Верховный Суд, оценивая доводы кассационной жалобы относительно нарушения конституционных прав и гарантий, а также прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод, обратил внимание на то, что Украина официально уведомила о временном отступлении от отдельных международных обязательств в связи с военным положением. Так, Украина официально уведомила ООН и иностранные государства о временном отступлении от некоторых международных обязательств, в частности относительно свободы передвижения (статья 33 Конституции Украины, статья 2 Протокола № 4 к Конвенции), в связи с военным положением. В то же время даже в условиях войны государство обязано действовать в рамках Конституции и законов и уважать права человека. Суд подчеркнул, что баланс между правами граждан и потребностями национальной безопасности должен достигаться таким образом, который соответствует принципу верховенства права. В условиях военного положения ограничения права на выезд были оправданы приоритетом публичного интереса и не были произвольными.

Таким образом, Верховный Суд соглашается с выводом суда апелляционной инстанции относительно правомерности спорного решения, учитывая отсутствие доказательств предоставления истцом во время пересечения государственной границы документов об освобождении или отсрочке от призыва.

Следовательно, Верховный Суд решил, что кассационная жалоба мужчины подлежит оставлению без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

