Администрирование государственного Реестра нормативно-правовых актов передают из рук частной компании государству – но это произойдет не сразу

Администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов является частная компания – Кабмин решил передать его государству, но после того, как завершится военное положение.

Правительство решило наконец передать администрирование Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, включая функции сохранения данных и защиты их от разрушения, из рук частной компании («Лиги») государству. Это следует из постановления Кабмина от 29 марта 2024 г. №359 об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, доступа к нему и пользования им.

Этим постановлением Минюсту поручили принять меры до обеспечения государственным предприятием, которое относится к сфере его управления и является администратором единых и государственных реестров, до введение в действие Закона «О правотворческой деятельности»:

разработать, провести тестирование, внедрение, сопровождение программного обеспечения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов;

вместе с техническим администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов (ООО «ИАЦ «ЛИГА») перенести информацию с сохранением ее целостности, связей между нормативно-правовыми актами и всех других сведений из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, действовавшего до введения в действие этого постановления, во внедренное программное обеспечение Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.

«Это постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона «О правотворческой деятельности», кроме пункта 2 этого постановления, который вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в постановлении Кабмина.

Напомним, что Закон «О правотворческой деятельности» вводится в действие через год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Итак, судя по решению Кабмина, новый порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов вступит в силу неизвестно когда. Соответственно пока неизвестно, когда именно государство начнет администрировать Реестр нормативно-правовых актов.

Вместе с тем, согласно п. 2 постановления, уже сейчас Минюст должен начать работу по программному обеспечению реестра и затем вместе с указанной частной компанией, которая сейчас занимается этим реестром, обеспечить перенос информации в новый реестр.

Как известно, в Украине функционируют две государственные базы, где содержатся тексты законов, подзаконных и других нормативно-правовых актов – «Законодательство Украины» и Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Минюст, и интерфейс которого достаточно устаревший. Но техническим админом последнего, как следует из постановления, является частная компания ООО «ИАЦ «ЛИГА».

Напомним, что согласно постановлению Кабмина от 23 апреля 2001 г. №376 администратором Реестра было определено «уполномоченное Минюстом юридическое лицо, осуществляющее сопровождение программно-информационного обеспечения Реестра, которое отвечает за его функционирование, хранение данных и защиту их от разрушения, техническую подготовку текстов нормативно-правовых актов для внесения их в соответствующий фонд Реестра с сохранением специальных признаков для обеспечения их целостности, формирования и поддержки информационного фонда, соответствие информации, предоставляемой юридическим и физическим лицам из информационного фонда Реестра, эталонным текстам Реестра, осуществляет обслуживание и ведет учет пользователей Реестра и организует контроль доступа к нему.

Администратором Реестра может быть определено на конкурсной основе юридическое лицо, которое отвечает установленным Минюстом квалификационным требованиям и с которым Минюст в установленном порядке заключил договор на выполнение этих функций».

Поэтому, собственно, за Реестр и отвечала как технический админ частная компания.

По новому Порядку, который утвердил Кабмин, и который вводится в действие через год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине, администратором реестра может быть только юридическое лицо публичного права — государственное предприятие, которое принадлежит к сфере управления Минюста. Владельцем реестра определено Владельцем Реестра является государство в лице держателя Реестра.

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, органам государственной власти (по их согласию) в течение 12 месяцев со дня введения в действие закона о правотворческой деятельности поручено подать держателю реестра тексты действующих нормативно правовых актов, принятых ими с 24 августа 1991 г. до дня введения Закона в действие и не включенных в реестр.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Едином реестре судебных решений при упоминаниях законов, кодексов и другого законодательства содержатся ссылки на частные базы – «Лига: закон» и «Закон онлайн». Вместе с тем существует государственная база законодательства, которая доступна на веб-портале Верховной Рады, а также подборка нормативно-правовых актов, ведение которой обеспечивает Министерство юстиции Украины. Однако эти базы почему-то не используются в Реестре судебных решений. Возникает вопрос, как быть, если, например, в частной базе будут содержаться неверные данные относительно определенных положений законодательства или они по тем или иным причинам прекратят работу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» решила поинтересоваться, почему ответственным за Реестр не подходят государственные подборки нормативных актов и сколько стоят услуги по размещению ссылок. Как оказалось, все достаточно просто, размещение ссылок на частные базы является дополнительным источником наполнения бюджета подконтрольного ГСА предприятия, ведь ГСА постоянно отмечается необходимость расширения экономической базы для получения дополнительной прибыли.

Одно время, в 2012 году, при выборе информационно-правовой системы, которая стала бы источником соответствующих нормативных документов, предложение о размещении ссылок было направлено Аппарату компьютерных систем Верховной Рады Украины («Законодательство Украины»), однако там от этого предложения отказались.

Автор: Наталья Мамченко

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