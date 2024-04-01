В Германии планируют предоставить украинцам возможность устраиваться на работу без знания языка

Таким образом, страна хочет упростить трудоустройство украинцев.

Фото: biz.today.ua

В Германии хотят упростить трудоустройство украинцев, предоставив им возможность устраиваться на работу без знания немецкого языка. Об этом сообщает tagesschau.

Так Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала ускорить интеграцию украинцев на рынке труда.

Отмечается, что из 1,2 млн украинцев, выехавших в Германию из-за войны, работали только 25% по состоянию на начало февраля.

«Все еще слишком бюрократии, когда дело касается интеграции на рынке труда. Предстоит возможность начать работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов», – заявил председатель Ассоциации Андре Берхеггер.

По его словам, мероприятия по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы.

Глава Ассоциации также отметил, что вся система интеграционных курсов для украинцев стагнирует.

По данным Федерального агентства занятости, в октябре прошлого года интеграционные курсы посещали 129 тысяч украинцев. Из них 95 000 завершили курсы в феврале-марте, остальные завершат к сентябрю 2024 года.

«Мы должны быть готовы к тому, что к нам продолжат прибывать беженцы из Украины. Также пока не ожидается, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшее время. Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы», – заявил Берхеггер.

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