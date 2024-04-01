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У Німеччині планують надати українцям можливість влаштовуватись на роботу без знання мови

20:16, 1 квітня 2024
Таким чином країна хоче спростити працевлаштування українців.
У Німеччині планують надати українцям можливість влаштовуватись на роботу без знання мови
Фото: biz.today.ua
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У Німеччині хочуть спростити працевлаштування українців, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови. Про це повідомляє tagesschau.

Так, Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці.

Зазначається, що із 1,2 млн українців, які виїхали до Німеччини через війну, працювали лише 25% станом на початок лютого.

«Все ще занадто бюрократії, коли справа стосується інтеграції на ринку праці. Має бути можливість розпочати роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів», – заявив голова Асоціації Андре Берхеггер.

За його словами, заходи щодо інтеграції та вивчення мови мають здійснюватися паралельно з початком роботи.

Глава Асоціації також зазначив, що вся система інтеграційних курсів для українців стагнує.

За даними Федерального агентства зайнятості, у жовтні минулого року інтеграційні курси відвідували 129 000 українців. З них 95 000 завершили курси у лютому-березні, решта завершать до вересня 2024 року.

«Ми маємо бути готовими до того, що до нас продовжать прибувати біженці з України. Також наразі не очікується, що більшість українців повернуться на батьківщину найближчим часом. Тому нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи», – заявив Берхеггер.

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