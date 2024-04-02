На Харківщині під час випалювання сухої трави загинула жінка

Під час роботи в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки близько 60-років.

Джерело фото: oblradack.gov.ua

На околиці села Крисине Богодухівського району на Харківщині горів сухостій на відкритій місцевості. Коли до місця події прибули рятувальники площа загорання склала 800 кв.м. Під час роботи в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки близько 60-років. Про це повідомили у ДСНС України 1 квітня.

Зі слів сусідів-очевидців, жінка прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь момент, ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь, припускають у ДСНС.

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