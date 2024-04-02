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В ЗСУ пояснили, чому рф атакує авіацією острів Зміїний

07:36, 2 квітня 2024
рф атакує авіацією Зміїний для зриву морського коридору, — заявила Наталя Гуменюк.
В ЗСУ пояснили, чому рф атакує авіацією острів Зміїний
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Російські окупанти не можуть контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, час від часу намагаються демонструвати своє панування в повітрі і спрямовують керовані ракети по острову Зміїний. Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі. І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху, як правило втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря", - зазначила вона.

За її словами, намагання росіян тероризувати цей регіон більше свідчить про спроби зірвати функціонування навігаційного коридору, оскільки вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи.

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