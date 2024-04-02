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В ВСУ объяснили, почему рф атакует авиацией остров Змеиный

07:36, 2 апреля 2024
рф атакует авиацией Змеиный для срыва морского коридора, - заявила Наталья Гуменюк.
В ВСУ объяснили, почему рф атакует авиацией остров Змеиный
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Российские оккупанты не могут контролировать северо-западную часть Черного моря корабельно-катерным составом, время от времени пытаются демонстрировать свое господство в воздухе и направляют управляемые ракеты по острову Змеиный. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк во время брифинга, передает Укринформ.

"Они пытаются время от времени демонстрировать свое господство хотя бы в воздухе. И были случаи, когда самолетами тактической авиации они проводили там и разведку, и попытки направить туда управляемые авиационные ракеты, которые не имели успеха, как правило теряли боевую способность еще над акваторией моря ", – отметила она.

По ее словам, попытки россиян терроризировать этот регион больше свидетельствуют о попытках сорвать функционирование навигационного коридора, поскольку вдоль острова Змеиный проходят рекомендованные морские пути.

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