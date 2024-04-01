В Киеве фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха: жителям советуют воздержаться от прогулок

В столице зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью.

Коллаж: unian.ua

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В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Мелкодисперсная пыль фракции PM10 была занесена в Украину вместе с волной тепла из Средиземноморья.

На правом берегу высокий уровень загрязненности фиксируют на всех пяти стационарных пунктах наблюдений, на левом – на пункте мониторинга по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1.

В то же время, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 фиксируют средний уровень загрязненности.

До нормализации качества воздуха рекомендуется воздержаться от прогулок и проветривания помещений:

избегайте физических нагрузок на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Ранее сообщалось, что облако пыли из Сахары накрыло Европу.

Также стало известно известно о пыли из Сахары в воздухе над территорией Украины.

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