Что известно о пыли из Сахары в воздухе над территорией Украины – комментарий специалистов

По данным Укргидрометцентра, концентрации пыли не превышают предельно допустимые нормы.

В Украине концентрация пыли из Сахары не превышает допустимую норму. Об этом заявили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Там пояснили, что 30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух африканского происхождения, а средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.

«Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают предельно допустимые нормы», - отмечают специалисты.

По их словам, в ближайшие сутки такая ситуация удержится в большинстве областей страны, только в западных областях 2 апреля днем атмосферный фронт обусловит дожди, впоследствии 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, а качество воздуха улучшится.

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