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Пил з Сахари накрив Україну: громадян закликали зачинити вікна

10:00, 1 квітня 2024
Пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями.
Пил з Сахари накрив Україну: громадян закликали зачинити вікна
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Український гідрометеорологічний центр повідомив, що пил з Сахари прийшов до України. Відповідна заява буда зроблена у прессслужбі Укргідрометцентру 1 квітня.

Зазначається, що хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до України аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари. Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще 31 березня, а 1 квітня він пошириться на більшість областей України.

«Небо буде тьмяним.

Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей», - заявили в Укргідрометцентрі.

У мережі також публікують відео, як зараз виглядає небо у Києві.

Раніше ми писали, що пилова хмара із Сахари накрила Європу.

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