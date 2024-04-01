У Києві маршрутка влетіла в електроопору: водія затисло в кабіні, фото

У результаті ДТП водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

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У понеділок, 1 квітня, у Оболонському району Києва сталася ДТП за участі маршрутки.

Як повідомила прессслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві, аварія сталася на проспекті Степана Бандери.

Внаслідок зіткнення маршрутного таксі з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували потерпілого та передали його медикам.

Причину виникнення ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

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