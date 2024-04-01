В Киеве маршрутка влетела в электроопору: водителя зажало в кабине, фото

В результате ДТП водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

В понедельник, 1 апреля, в Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, авария произошла на проспекте Степана Бандеры.

В результате столкновения маршрутного такси с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам.

Причину ДТП будут устанавливать правоохранители.

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