Від заявки до контракту: Свириденко анонсувала запуск платформи для залучення іноземних добровольців до війська

За словами прем’єрки, новий державний сервіс об'єднає весь процес логістичного супроводу іноземців, які бажають вступити до лав Сил оборони України.

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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск єдиної платформи для організації логістичного супроводу іноземних добровольців, які бажають вступити на військову службу в Україні.

Відтепер компанії, які хочуть долучитися до програми, можуть подати заявку через платформу: Єдина державна платформа для логістичного супроводу іноземних добровольців.

За словами прем’єр-міністерки, відтепер увесь шлях іноземного добровольця — від ухвалення рішення приїхати до України до укладення контракту на проходження військової служби — здійснюватиметься за єдиними прозорими правилами.

Юлія Свириденко зазначила, що метою запуску платформи є посилення українських підрозділів мотивованими бійцями, які зможуть підвищити їхній бойовий потенціал.

Також вона повідомила, що держава прагне до того, аби від 30% до 50% бойових посад займали саме іноземні добровольці.

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