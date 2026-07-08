От заявки до контракта: Свириденко объявила о запуске платформы для привлечения иностранных добровольцев в армию

По словам премьер-министра, новый государственный сервис объединит весь процесс логистического сопровождения иностранцев, желающих вступить в ряды Сил обороны Украины.

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Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске единой платформы для организации логистического сопровождения иностранных добровольцев, желающих поступить на военную службу в Украине.

Отныне компании, желающие присоединиться к программе, могут подать заявку через платформу: Единая государственная платформа для логистического сопровождения иностранных добровольцев.

По словам премьер-министра, отныне весь путь иностранного добровольца — от принятия решения приехать в Украину до заключения контракта на прохождение военной службы — будет осуществляться по единым прозрачным правилам.

Юлия Свириденко отметила, что целью запуска платформы является укрепление украинских подразделений мотивированными бойцами, которые смогут повысить их боевой потенциал.

Также она сообщила, что государство стремится к тому, чтобы от 30% до 50% боевых должностей занимали именно иностранные добровольцы.

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