Практика судів
  1. Суспільство

Пилова хмара із Сахари накрила Європу — на черзі Україна, фото

16:25, 31 березня 2024
Якість повітря в країні сильно погіршиться, небо буде дуже тьмяним, при цьому очікується аномальне тепло до +25 градусів.
Пилова хмара із Сахари накрила Європу — на черзі Україна, фото
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Частину Європи накрило надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Про це повідомляє Der Spiegel.

«Пил із Сахари вже дістався, і ви можете бачити жовтувату хмарність у повітрі», – сказав метеоролог Німецької метеорологічної служби Крістіан Герольд.

Пил із Сахари в понеділок, 1 квітня, накриє і Україну. Про це повідомляє метеорологічна станція Бориспіль.

За словами синоптиків, сьогодні пилом накрило Прикарпаття, а ось завтра така ситуація буде по всій Україні.

Очікується, погіршення якості повітря. Також небо буде дуже тьмяним. При цьому в країні буде аномальне тепло до +25 градусів.

Щороку з Сахари здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

Хмара пилу з Сахари вплинула на якість повітря в деяких районах.

Швейцарська служба моніторингу airCHeck зафіксувала високий рівень забруднення в коридорі, що простягається з південного заходу на північний схід країни.

Метеоролог швейцарської телерадіокомпанії SRF, повідомив, що було зафіксовано близько 180 тисяч тонн пилу – приблизно вдвічі більше, ніж під час подібних пилових бур за останні роки.

Водночас місцева влада Франції оголосила, що в деяких районах поріг забруднення повітря перевищено. У департаменті Еро, що на узбережжі Середземного моря, застерегли мешканців від інтенсивних фізичних навантажень.

ЗМІ повідомляють, що шлейф густого пилу вже прокотився Німеччиною, Францією, Італією та Швейцарією.

Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна розгляне можливість запровадження накопичувальної пенсії – меморандум з МВФ

Меморандум с МВФ передбачає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови.

У керівника – 210 тисяч, у спеціаліста – 38 тисяч грн: в органах судової влади спостерігається значна різниця у зарплатах

Між зарплатою спеціаліста і керівника держслужби у Вищій раді правосуддя, Верховному Суді та ВАКС спостерігається розрив у 4-5 разів.

Договори про будівництво нового житла, завершення недобудованого чи реконструкцію пошкодженого будуть укладатися через онлайн-аукціони

У Комітеті стверджують, що цей законопроект ліквідує корупційну схему з привласнення державних та комунальних земель під будівництво.

Кабмін зареєстрував у Раді зміни щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю

Передбачаються зміни до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Законопроект про Вищий адміністративний суд розробив Кабінет міністрів, в парламенті його взагалі не бачили – Денис Маслов

Також незрозуміло, чи знайдуться гроші на створення нового суду і суддівську винагороду для його суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва