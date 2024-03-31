На Черкащині судитимуть зловмисників, які привласнили землі вартістю понад 6 млн грн

Використовуючи підроблені рішення міської ради про виділення земельних ділянок, учасники злочинної групи зареєстрували за собою право власності на землю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи, які організували схему заволодіння земельними ділянками на території міста Умань.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, зловмисникам інкриміновано шахрайство, підробка та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями осіб, які надають публічні послуги.

За даними слідства, житель м. Умані залучив до вчинення злочину двох спільників та державного реєстратора.

Використовуючи підроблені рішення Уманської міської ради про виділення земельних ділянок, учасники злочинної групи зареєстрували за собою право власності на землю.

У такий спосіб вони незаконно заволоділи чотирма земельними ділянками на території м. Умань, вартістю понад 6 млн грн, загальна площа – майже 4000 м2.

З метою відшкодування завданих збитків на земельні ділянки та майно обвинувачених накладено арешт на суму 10 млн грн.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.