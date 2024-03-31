Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині судитимуть зловмисників, які привласнили землі вартістю понад 6 млн грн

23:27, 31 березня 2024
Використовуючи підроблені рішення міської ради про виділення земельних ділянок, учасники злочинної групи зареєстрували за собою право власності на землю.
На Черкащині судитимуть зловмисників, які привласнили землі вартістю понад 6 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи, які організували схему заволодіння земельними ділянками на території міста Умань.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, зловмисникам інкриміновано шахрайство, підробка та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями осіб, які надають публічні послуги.

За даними слідства, житель м. Умані залучив до вчинення злочину двох спільників та державного реєстратора.

Використовуючи підроблені рішення Уманської міської ради про виділення земельних ділянок, учасники злочинної групи зареєстрували за собою право власності на землю.

У такий спосіб вони незаконно заволоділи чотирма земельними ділянками на території м. Умань, вартістю понад 6 млн грн, загальна площа – майже 4000 м2.

З метою відшкодування завданих збитків на земельні ділянки та майно обвинувачених накладено арешт на суму 10 млн грн.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа оплати праці та відновлення конкурсів – що для держслужбовців передбачає план Ukraine Facility

Кабмін передав Європейській комісії План Ukraine Facility, де описані подальші кроки щодо реформи державної служби.

Закрити кримінальне провадження на підставі закінчення строку досудового розслідування можна на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату – Верховний Суд

КПК не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі закінченням строку досудового розслідування  на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату.

Національна стратегія доходів як база податкової реформи та план дій на випадок негативного сценарію – які кроки передбачає Меморандум з МВФ

Меморандум пропонує зосередитися на усуненні перешкод для мобілізації доходів, зокрема, скасуванні «надто щедрих» спрощених режимів оподаткування, введення більш прогресивного податку на доходи фізичних осіб та інших кроках реалізації Національної стратегії доходів.

Верховний Суд розглянув справу жінки, з якої міськрада хотіла стягнути виплачені кошти адресної допомоги ВПО

Верховний Суд підкреслив, що адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання і грошова компенсація за оренду житла – це різні види допомоги.

Відсутність офіційного доходу, вчинки родичів та дивні оборудки: чому ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів

Все більше кандидатів на посади суддів судів першої інстанції втрачають шанси одягнути суддівську мантію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва