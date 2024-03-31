В Черкасской области будут судить злоумышленников, присвоивших земли стоимостью более 6 млн грн

Используя поддельные решения городского совета о выделении земельных участков, участники преступной группы зарегистрировали право собственности на землю.

В Черкасской области направили в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной группы, которые организовали схему завладения земельными участками на территории города Умань.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, злоумышленникам инкриминировано мошенничество, подделка и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лиц, оказывающих публичные услуги.

По данным следствия, житель г. Умани привлек к совершению преступления двух подельников и государственного регистратора.

Используя поддельные решения Уманского городского совета о выделении земельных участков, участники преступной группы зарегистрировали право собственности на землю.

Таким образом, они незаконно завладели четырьмя земельными участками на территории г. Умань, стоимостью более 6 млн грн, общая площадь – почти 4000 м2.

С целью возмещения нанесенного ущерба на земельные участки и имущество обвиняемых наложен арест на сумму 10 млн грн.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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