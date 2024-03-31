Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области будут судить злоумышленников, присвоивших земли стоимостью более 6 млн грн

23:27, 31 марта 2024
Используя поддельные решения городского совета о выделении земельных участков, участники преступной группы зарегистрировали право собственности на землю.
В Черкасской области будут судить злоумышленников, присвоивших земли стоимостью более 6 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области направили в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной группы, которые организовали схему завладения земельными участками на территории города Умань.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, злоумышленникам инкриминировано мошенничество, подделка и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лиц, оказывающих публичные услуги.

По данным следствия, житель г. Умани привлек к совершению преступления двух подельников и государственного регистратора.

Используя поддельные решения Уманского городского совета о выделении земельных участков, участники преступной группы зарегистрировали право собственности на землю.

Таким образом, они незаконно завладели четырьмя земельными участками на территории г. Умань, стоимостью более 6 млн грн, общая площадь – почти 4000 м2.

С целью возмещения нанесенного ущерба на земельные участки и имущество обвиняемых наложен арест на сумму 10 млн грн.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа оплаты труда и возобновление конкурсов – что для госслужащих предусматривает план Ukraine Facility

Кабмин передал Европейской комиссии План Ukraine Facility, где описаны дальнейшие шаги по реформе государственной службы.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Национальная стратегия доходов как база налоговой реформы и план действий на случай негативного сценария – какие шаги предусматривает Меморандум по МВФ

Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Отсутствие официального дохода, поступки родственников и странные сделки: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей

Все больше кандидатов на должности судей судов первой инстанции упускают шансы одеть судейскую мантию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва